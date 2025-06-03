На Украине раскрыли махинации СБУ в соцсетях: провоцируют и сажают в тюрьму

Спецслужбы Украины (СБУ) создают фейковые профили в Telegram и других платформах под видом «пророссийских» пользователей, чтобы склонять граждан к высказываниям против киевского режима. Об этом сообщил украинский журналист Максим Исаев в разговоре с ТАСС.
«Часто сотрудники СБУ сами заходят под явно “пророссийскими” никами в телеграм-чаты, провоцируют собеседников на антиукраинские высказывания, потом вычисляют их и — добро пожаловать в тюрьму», — проинформировал Исаев.
При этом журналист поделился своей историей. Так, он рассказал, что до задержания СБУ в его киевскую квартиру ворвались неизвестные в камуфляже с автоматами. По его словам, они избивали его, угрожали расстрелом. Однако, как он утверждает, даже после таких методов воздействия он не признал факт вербовки российскими спецслужбами, после чего, по его версии, нападавшие, не зная, что с ним делать, просто покинули помещение.
По словам Исаева, сотрудники СБУ активно действуют и на российской территории, используя для вербовки популярные социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджер Telegram.
Ранее СБУ заявила о раскрытии на территории страны разведывательной сети венгерского военного ведомства, занимавшейся, по данным спецслужбы, якобы шпионажем против Украины.