На Украине раскрыли махинации СБУ в соцсетях: провоцируют и сажают в тюрьму

При этом журналист поделился своей историей. Так, он рассказал, что до задержания СБУ в его киевскую квартиру ворвались неизвестные в камуфляже с автоматами. По его словам, они избивали его, угрожали расстрелом. Однако, как он утверждает, даже после таких методов воздействия он не признал факт вербовки российскими спецслужбами, после чего, по его версии, нападавшие, не зная, что с ним делать, просто покинули помещение.