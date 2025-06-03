Орбан заявил, что в ЕС хотят продолжения конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе приняли решение о необходимости продолжения конфликта на Украине, с чем Венгрия не согласна. Об этом во вторник, 3 июня, Орбан написал в своем аккаунте в Facebook*.
По его словам, Европейский союз (ЕС) не поддерживает мирные инициативы, в том числе усилия США по урегулированию конфликта.
— Ситуация ясна: к сожалению, несмотря на усилия президента (президента США Дональда — прим. «ВМ») Трампа, мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы, — написал Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает усилия США, направленные на мирное урегулирование военного конфликта.
2 июня в Стамбуле завершился второй этап консультаций российской и украинской сторон — они продолжались более часа и шли на русском языке. После завершения консультаций российские и украинские дипломаты ушли на обед.
При этом украинский президент Владимир Зеленский уже отверг предложение о временном прекращении огня. Также он резко высказался о представителях российской делегации, назвав их «идиотами» из-за предложения приостановить огонь на 2−3 дня для обмена телами убитых военных. Зеленский добавил, что российские предложения должны показать США, что процесс по мирному урегулированию идет, однако заканчивать конфликт РФ якобы не собирается.
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