Орбан заявил, что в ЕС хотят продолжения конфликта на Украине

При этом украинский президент Владимир Зеленский уже отверг предложение о временном прекращении огня. Также он резко высказался о представителях российской делегации, назвав их «идиотами» из-за предложения приостановить огонь на 2−3 дня для обмена телами убитых военных. Зеленский добавил, что российские предложения должны показать США, что процесс по мирному урегулированию идет, однако заканчивать конфликт РФ якобы не собирается.