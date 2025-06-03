Дожди и сильный ветер прогнозируют в Московском регионе с 3 по 6 июня

Во вторник, 3 июня, облачность растворится, но местами возможен дождь. Ночью температура в Москве составит +12…+14 градусов, в центре — от +15 до +17 градусов. Днём термометры покажут +22…+24 градуса. В Подмосковье ночью будет +9…+14 градусов, а в дневные часы +19…+24 градуса.