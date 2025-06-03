В ГД предложили указывать на бутылках крепкого алкоголя статистику смертей

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением указывать на алкоголе с содержанием спирта выше 35% статистику с числом смертей от него по итогам последнего отчетного года по данным Росстата, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Партия “Новые люди” предлагает указывать в обязательном порядке на этикетках крепких алкогольных напитков, в частности водки и иных изделий с содержанием спирта выше 35%, краткую статистику: число смертей, вызванных алкоголем, по итогам последнего отчетного года по данным Росстата», — сказано в обращении.
Политик отметил, что статистика будет на основе официальных данных, которые размещены в открытом доступе. Хамитов считает, что это усилит профилактическую функцию этикетки, а также станет частью комплексной государственной стратегии по снижению потребления алкоголя.
В письме депутат Госдумы привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым ежегодно от причин, связанных с употреблением алкоголя, в России умирает около 200 тысяч человек, и из них почти треть — мужчины трудоспособного возраста.
Особенно тревожной, по его словам, остается статистика смертности в сельских и моногородских территориях, где плотность точек продажи алкоголя значительно выше, чем плотность медицинской помощи.
В беседе с РИА Новости Хамитов сообщил, что проблема алкоголизации остается одной из самых острых в России.
Каждый год от последствий употребления алкоголя умирают около 200 тысяч россиян — и это не просто сухая статистика, а реальные жизни, в том числе молодых и трудоспособных людей. Именно поэтому я выступаю с данной инициативой об указании статистики смертности на этикетках крепкого алкоголя — таких как водка и другие напитки с содержанием спирта выше 35%", — сказал он.
По мнению парламентария, это должна быть короткая, но понятная информация о числе смертей, вызванных алкоголем, по официальным данным Росстата. Хамитов добавил, что такая мера не требует серьезных затрат, но способна сыграть важную роль в профилактике, а люди должны знать правду и понимать, к чему может привести чрезмерное употребление спиртного.