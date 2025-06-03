В ГД предложили указывать на бутылках крепкого алкоголя статистику смертей

Каждый год от последствий употребления алкоголя умирают около 200 тысяч россиян — и это не просто сухая статистика, а реальные жизни, в том числе молодых и трудоспособных людей. Именно поэтому я выступаю с данной инициативой об указании статистики смертности на этикетках крепкого алкоголя — таких как водка и другие напитки с содержанием спирта выше 35%", — сказал он.