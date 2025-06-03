Вирусолог Аграновский рассказал, как не заразиться вирусом Коксаки

«Мыть руки, овощи, фрукты — это уже хорошая профилактика. Если есть сообщения о вспышках, лучше воздержаться от поездок в такие регионы. Эти меры не требуют медицинской экспертизы — они элементарные, но действенные», — пояснил вирусолог.