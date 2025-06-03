Вирусолог Аграновский рассказал, как не заразиться вирусом Коксаки

Элементарные гигиенические меры помогают эффективно защититься от заражения вирусом Коксаки. Об этом в беседе с aif.ru заявил доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.
По его словам, достаточно соблюдать базовую личную гигиену.
«Мыть руки, овощи, фрукты — это уже хорошая профилактика. Если есть сообщения о вспышках, лучше воздержаться от поездок в такие регионы. Эти меры не требуют медицинской экспертизы — они элементарные, но действенные», — пояснил вирусолог.
Он также отметил, что распространение вируса Коксаки в России маловероятно, даже при возвращении заболевших туристов.
1 июня некоторые Telegram-каналы сообщили о предполагаемой вспышке вируса Коксаки в турецком отеле Sunlight Resort. По информации авторов публикаций, заболевание выявили у порядка 15 российских туристов, включая детей. У всех отмечались схожие симптомы — сыпь, рвота и диарея.
Позже Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил aif.ru, что по состоянию на 2 июня не зафиксировано ни одного обращения от туристов с жалобами на симптомы вируса Коксаки.