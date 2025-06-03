Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходившие обучение в Великобритании, столкнулись с тем, что их инструкторами были люди без реального боевого опыта, и в итоге сами обучали их. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Соловкин.
По его словам, на курсах младшего сержанта в 2025 году украинских военных обучали австралийцы и финны, которые не имели опыта участия в боевых действиях.
— В 2025 году меня отправили учиться в Британию на курсы младшего сержанта в учебный центр в Бодни. Нас было человек 100. Нас обучали австралийцы и финны без боевого опыта. Нам давали азы, а сами брали и черпали от нас боевой опыт, — цитирует пленного РИА Новости.
Соловкин добавил, что после возвращения на Украину его командир назвал эти курсы «фикцией».
До этого боец ВСУ Сергей Беляков, который попал в российский плен, рассказал, что ушел на фронт из-за того, что его унижали в тюрьме. Он также сообщил, что нанес себе наколку в виде свастики и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за СССР.
Недавно стало известно, что в Курахове Донецкой Народной Республики военный ВС РФ с позывным «Босяк» зашел в расположение к 13 украинским бойцам и уговорил их сдаться.