Стало известно, когда полностью исчезнет кислород на Земле

Нынешнее развитие земной биосферы обусловлено высокой концентрацией кислорода в атмосфере нашей планеты. Но ученые предрекают возвращение планеты в состояние, царившее более 2,4 миллиарда лет назад — до Великого кислородного события. Земная атмосфера будет перенасыщена метаном при катастрофическом дефиците кислорода.
Хотя процесс запустится лишь через миллиард лет, его финальная стадия будет стремительной. Согласно исследованию 2021 года в Nature Geoscience, обвальное падение уровня кислорода сделает Землю враждебной для человека и подавляющего большинства аэробных видов.
Моделирование эволюции биосферы, учитывавшее рост солнечной радиации и распад CO₂ из-за нагрева, показало: сокращение углекислого газа подорвет основу фотосинтеза. Это спровоцирует коллапс кислородпродуцирующих организмов.
Расчеты свидетельствуют: атмосферный кислород исчезнет ранее испарения океанов Солнцем (≈2 млрд лет). «Кислород упадет до уровня, в миллион раз меньшего, чем сегодня», — отметил геофизик Крис Рейнхард из Технологического института Джорджии.
Открытие значимо не только для будущего Земли, но и для астробиологии. Современные телескопы фокусируются на кислороде как главном маркере жизни, однако исследование доказывает: необходимо искать дополнительные биосигнатуры, так как кислородная эра может быть мимолетной.
Постдеоксигенированная Земля превратится в царство анаэробов с доминирующим метаном, исчезновением CO₂ и разрушением озонового щита. Эпоха сложной жизни, подчеркивают ученые, займет лишь 20−30% от общего времени существования планеты.
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