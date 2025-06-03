В Госдуме заявили, что Украина вывозит детей в Европу

«У нас на территории Курской области, на территории тех городов и районов, особенно Донецкой Народной Республики, (регистрируются случаи — прим. ред.), когда детей забирают из семьи, а родители остаются. И потом эти населенные пункты освобождаются российской армией, родители получают российское гражданство, а дети в это время уже выведены по команде (Владимира — прим. ред.) Зеленского или в европейские страны, или, в лучшем случае, на запад Украины», — сказал парламентарий, слова которого приводит ТАСС.