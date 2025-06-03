Киевский режим целенаправленно вывозит в Европу и на Западную Украину детей с территорий, освобождаемых российскими войсками, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«У нас на территории Курской области, на территории тех городов и районов, особенно Донецкой Народной Республики, (регистрируются случаи — прим. ред.), когда детей забирают из семьи, а родители остаются. И потом эти населенные пункты освобождаются российской армией, родители получают российское гражданство, а дети в это время уже выведены по команде (Владимира — прим. ред.) Зеленского или в европейские страны, или, в лучшем случае, на запад Украины», — сказал парламентарий, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что при этом часть несовершеннолетних бесследно исчезает. По словам Водолацкого, их местонахождение не могут установить даже службы по делам детей и Красный Крест.
Первый заместитель думского комитета также противопоставил эти шаги Киева действиям российских военных. Он пояснил, что бойцы ВС РФ спасают детей из зон боевых действий от обстрелов со стороны украинских формирований.
Водолацкий подчеркнул, что между Россией и Украиной необходимо также провести обмен детьми.
Напомним, 2 июня в Стамбуле прошёл второй раунд переговоров между Москвой и Киевом. Стороны договорились о новом обмене военнопленными. Это коснётся тяжелобольных, раненых и людей до 25 лет.