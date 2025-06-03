Климатолог Кокорин: пыль пепла от вулкана Этны могут долететь до РФ

Извержение вулкана Этна, которое произошло на острове Сицилия, вряд ли окажет серьезное влияние на Россию, однако микрочастицы пепла могут достичь Москвы. Об этом aif.ru рассказал климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
По словам эксперта, извержение было стромболианского типа — то есть относительно слабым и постепенным. Несмотря на обилие пепла на кадрах с места событий, основная его масса, скорее всего, осядет вблизи самого вулкана.
«Возможно, микрочастицы и долетят до Москвы, но люди их, скорее всего, даже не заметят», — отметил Кокорин.
Он подчеркнул, что угрозы для здоровья жителей России нет, а вероятность заметных последствий минимальна.
Ранее сообщалось, что на итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого действующего в Европе вулкана Этна.