Марочко сообщил о взятых в плен женщинах из ВСУ

«Среди военнопленных попадались нам украинские женщины, которые пошли в ВСУ по ряду разных причин, начиная от идеологических убеждений и от безвыходности. Получается, утратили кормильца, работы на Украине нет, а чтобы обеспечивать хоть как-то своих детей, им пришлось идти в ряды вооруженных формирований. Так что эта проблема весьма распространена. Я прогнозирую, что число женщин будет расти в украинской армии. Более того, уже сейчас некоторые депутаты на Украине озвучивают, что нужно ввести воинскую повинность для женщин точно так же, как и в Израиле», — сказал собеседник издания.