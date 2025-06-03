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«Маслянистая жижа»: у берегов Владивостока появилось пятно мазута

У берегов Владивостока обнаружили следы утечки мазута.

У берегов Владивостока обнаружили следы утечки мазута. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на снятое очевидцами видео.

«…Вместо чистых вод там теперь маслянистая жижа», — отметили авторы публикации.

По имеющимся данным, свидетелями загрязнения моря нефтепродуктом стали жители микрорайона Чайка. Как указали в Mash, ответственный за произошедшее пока не установлен.

Утечки мазута в море имеют колоссальный негативный эффект на региональную экологию. Ранее специалисты сообщили, что произошедший в конце 2024 года разлив нефтепродукта в Краснодарском крае лишит российские курорты до 2,5 миллиона туристов.