Россиянам рассказали, в каких случаях могут приостановить выплату пенсии

Согласно Федеральному закону «О страховых пенсиях», выплаты прекращаются, если пенсионер в течение шести месяцев не получает деньги через почтовое отделение или на дому. Для инвалидов основанием для приостановки выплат становится неявка на обязательное переосвидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы.
Кроме того, пенсии по потере кормильца могут заморозить, если достигший 18 лет получатель, окончивший школу, не предоставит в Социальный фонд России документы, подтверждающие очное обучение в колледже или вузе.
Напомним, что ранее звучали радикальные предложения по реформированию пенсионной системы. Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев высказывался за лишение права на государственную пенсию для россиян, родившихся после 1995 года, предлагая им самостоятельно формировать пенсионные накопления.