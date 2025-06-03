Россиянам рассказали, в каких случаях могут приостановить выплату пенсии

Согласно Федеральному закону «О страховых пенсиях», выплаты прекращаются, если пенсионер в течение шести месяцев не получает деньги через почтовое отделение или на дому. Для инвалидов основанием для приостановки выплат становится неявка на обязательное переосвидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы.