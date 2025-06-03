ТАСС: Голосование по кандидатуре Бербок на пост в ГА ООН прошло по запросу РФ

Ранее Полянский резко раскритиковал выдвижение Бербок, назвав его «плевком в адрес ООН». Он напомнил, что экс-глава МИД ФРГ выступала за исключение России и Белоруссии из мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, а также публично заявляла о гордости за своего деда, служившего в СС.