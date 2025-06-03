ТАСС: Голосование по кандидатуре Бербок на пост в ГА ООН прошло по запросу РФ

Российская делегация настояла на проведении тайного голосования по кандидатуре бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил источник ТАСС во всемирной организации.
«Голосование запросила Российская Федерация», — сказал собеседник агентства.
Несмотря на то, что Бербок была единственным кандидатом и в итоге получила поддержку 167 стран, процедура избрания прошла через бюллетени вместо ожидаемой аккламации. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что некоторые члены Генассамблеи пытались оспорить ее кандидатуру. В ходе голосования семь голосов получила Хельга Шмид — первоначально предлагавшийся Берлином кандидат, бывший генсек ОБСЕ.
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) всё же избрала бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок председателем крупнейшего органа ООН. 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется в сентябре 2025 года. Бербок займет пост председателя на один год.
По итогам голосования Бербок выразила благодарность членам ООН за значительную поддержку, подчеркнув свою готовность выступать в интересах всех государств-участников. Она заверила, что всегда готова к диалогу ради достижения общих целей.
Ранее Полянский резко раскритиковал выдвижение Бербок, назвав его «плевком в адрес ООН». Он напомнил, что экс-глава МИД ФРГ выступала за исключение России и Белоруссии из мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, а также публично заявляла о гордости за своего деда, служившего в СС.
По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, у главы немецкого МИД Анналены Бербок нет никаких умений и заслуг для службы в должности председателя Генассамблеи (ГА) ООН, кроме навыка прыжков на батуте. Дипломат подчеркнула, что ей страшно представить, как Генассамблеи целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер подчеркивал, что Бербок рассматривает должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН исключительно как возможность украсить свое резюме. По словам политика, реальные полномочия на этой должности крайне ограничены.