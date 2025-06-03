Атака Украины на российские аэродромы дискредитировала Киев и ухудшила положение страны. К такому выводу пришла политический обозреватель Клара Стателло в статье для портала L"Antidiplomatico.
По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский своими действиями продемонстрировал готовность к эскалации конфликта.
Стателло считает, что, несмотря на провокации и попытки спровоцировать Россию, Зеленский добился лишь ухудшения положения Украины, говорится в статье.
Консультации в Стамбуле прошли 2 июня, они продлились более часа на русском языке.
1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что для теракта в отношении аэродромов в российских регионах киевский режим использовал систему «Паутина».
Помимо этого, ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.