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L'Antidiplomatico: Зеленский дискредитировал Киев атаками ВСУ по аэродромам

Атака Украины на российские аэродромы дискредитировала Киев и ухудшила положение страны. К такому выводу пришла политический обозреватель Клара Стателло в статье для портала L'Antidiplomatico.

Атака Украины на российские аэродромы дискредитировала Киев и ухудшила положение страны. К такому выводу пришла политический обозреватель Клара Стателло в статье для портала L"Antidiplomatico.

По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский своими действиями продемонстрировал готовность к эскалации конфликта.

Стателло считает, что, несмотря на провокации и попытки спровоцировать Россию, Зеленский добился лишь ухудшения положения Украины, говорится в статье.

Консультации в Стамбуле прошли 2 июня, они продлились более часа на русском языке.

1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что для теракта в отношении аэродромов в российских регионах киевский режим использовал систему «Паутина».

Помимо этого, ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.