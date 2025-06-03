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Более 60% россиян не отличают дипфейки от реальных фотографий

Россияне считают дипфейки реальными фото, а реальные фото — подделками.

Источник: Комсомольская правда

Большинство россиян не могут отличить изображения, сгенерированные при помощи искусственного интеллекта (так называемые дипфейки) от реальных фотографий. Такие результаты показал опрос, проведенный MWS AI, пишет РИА Новости.

«Более 60% россиян уже не могут отличить дипфейк от фотографии», — сказано в публикации.

В частности, 81% участников опроса посчитал один из показанных им дипфейков реальной фотографией, а три из шести настоящих фото большинство респондентов пометили как дипфейки.

Ранее в МВД РФ дали рекомендации, как отличить дипфейк от оригинального видео, чтобы не попасть на удочку мошенников.

Напомним, в 2024 году были зафиксированы десятки тысяч дипфейк-звонков от имени родственников и начальников, что стало одним из самых опасных способов мошенничества в России.

Что нужно делать, чтобы противостоять дезинформации в Сети, читайте здесь на KP.RU.