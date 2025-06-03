В Британии высказались после украинских атак по аэродромам РФ

Издание утверждает, что данная рискованная операция не только оказалась безрезультатной для украинской стороны, но и способна в долгосрочной перспективе подорвать позиции Киева — как на дипломатическом, так и в военном отношении. Кроме того, подобные действия, по его оценке, могут спровоцировать прекращение военной помощи со стороны США.