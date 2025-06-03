В Британии высказались после украинских атак по аэродромам РФ

Британское издание UnHerd утверждает, что диверсионные атаки на российские аэродромы представляли собой последнюю возможность для Украины изменить ход боевых действий в свою пользу, однако эта попытка не увенчалась успехом.
«Операция, запланированная более года назад, является последней высокорискованной попыткой Киева изменить траекторию конфликта, которая все больше движется в пользу Москвы», — передает издание.
Издание утверждает, что данная рискованная операция не только оказалась безрезультатной для украинской стороны, но и способна в долгосрочной перспективе подорвать позиции Киева — как на дипломатическом, так и в военном отношении. Кроме того, подобные действия, по его оценке, могут спровоцировать прекращение военной помощи со стороны США.
При этом источник подчеркнул, что Украине придется заплатить высокую цену.
Накануне Минобороны сообщало, что 1 июня ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали пять российских аэродромов: в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях.