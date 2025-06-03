Климатолог Кокорин рассказал, что будет, когда пепел от Этны долетит до РФ

Даже если пепел от извержения вулкана Этна в Италии долетит до территории России, ощутимых последствий это не принесет. Об этом aif.ru рассказал климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«Чтобы извержение повлияло на климат, пепел должен достичь слоя стратосферы — 11 километров и выше. А пепел с Этны, вероятно, выше 6−7 км не поднимется», — пояснил он, отметив, что вулканическая активность не окажет ни климатического, ни метеорологического воздействия на российскую территорию.
Эксперт также добавил, что извержение Этны не представляет угрозы и, скорее всего, останется незаметным для жителей России.
«Извержение вулкана Этна для России не представляет угрозы, а его последствия мы, вероятно, даже не увидим. Дело в том, что произошедшее извержение — стромболианского типа, то есть постепенное и сравнительно слабое. Несмотря на эффектные кадры, где мы видим вокруг Этны большое количество пепла, вряд ли можно говорить о том, что он распространится на дальние расстояния. Основная масса все же осядет в Италии», — заключил климатолог.
Ранее сообщалось, что на итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого действующего в Европе вулкана Этна.