Климатолог Кокорин рассказал, что будет, когда пепел от Этны долетит до РФ

«Извержение вулкана Этна для России не представляет угрозы, а его последствия мы, вероятно, даже не увидим. Дело в том, что произошедшее извержение — стромболианского типа, то есть постепенное и сравнительно слабое. Несмотря на эффектные кадры, где мы видим вокруг Этны большое количество пепла, вряд ли можно говорить о том, что он распространится на дальние расстояния. Основная масса все же осядет в Италии», — заключил климатолог.