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EUobserver: ЕС не успеет ввести новые санкции против РФ к саммиту G7

Введение нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России к саммиту «Большой семерки» (G7), который пройдет во второй половине июня, маловероятно. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Введение нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России к саммиту «Большой семерки» (G7), который пройдет во второй половине июня, маловероятно. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Таким образом, призыв американского сенатора Линдси Грэма* о введении санкций к саммиту G7, скорее всего, не будет реализован в срок.

— Следующий раунд санкций ЕС в отношении России вряд ли будет готов ко времени саммита G7, — отмечают в издании.

Дипломаты ЕС поставили под сомнение возможность введения новых антироссийских санкций к саммиту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции в отношении России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет «все испортить».

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что Конгресс США может в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции, если не будет наблюдаться прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.