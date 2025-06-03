EUobserver: ЕС не успеет ввести новые санкции против РФ к саммиту G7

Таким образом, призыв американского сенатора Линдси Грэма* о введении санкций к саммиту G7, скорее всего, не будет реализован в срок.
— Следующий раунд санкций ЕС в отношении России вряд ли будет готов ко времени саммита G7, — отмечают в издании.
Дипломаты ЕС поставили под сомнение возможность введения новых антироссийских санкций к саммиту.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции в отношении России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет «все испортить».
Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что Конгресс США может в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции, если не будет наблюдаться прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.