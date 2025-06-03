Североатлантический альянс не планирует заканчивать конфронтацию с Российской Федерацией, заявил аналитик из Соединённых Штатов Джеймс Джатра.
Он выразил мнение, что в НАТО «хотят холодную войну».
«Они хотят, чтобы это стало постоянной фишкой международной жизни. Они хотят новую холодную войну», — сказал бывший советник Конгресса США, комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Джатрас отметил, что западные государства не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, по его словам, они нацелены на постоянные попытки «ослабить» РФ.
Ранее специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог согласился с мнением президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что НАТО ведёт против РФ прокси-войну. Келлог прокомментировал возможное решение ФРГ начать поставки крылатых ракет Taurus украинской стороне.