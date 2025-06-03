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Аналитик Джатрас: в НАТО нацелены на постоянную конфронтацию с РФ

Западные государства не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс не планирует заканчивать конфронтацию с Российской Федерацией, заявил аналитик из Соединённых Штатов Джеймс Джатра.

Он выразил мнение, что в НАТО «хотят холодную войну».

«Они хотят, чтобы это стало постоянной фишкой международной жизни. Они хотят новую холодную войну», — сказал бывший советник Конгресса США, комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Джатрас отметил, что западные государства не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, по его словам, они нацелены на постоянные попытки «ослабить» РФ.

Ранее специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог согласился с мнением президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что НАТО ведёт против РФ прокси-войну. Келлог прокомментировал возможное решение ФРГ начать поставки крылатых ракет Taurus украинской стороне.