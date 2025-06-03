Мошенники переходят на летние схемы: как вас попытаются обмануть в июне

Также мошенники предлагают якобы подработку на лето с высокой зарплатой, одним из условий найма на работу называя передачу логина и пароля от онлайн-банкинга под предлогом необходимости начисления заработной платы. Кроме того, летом активизируются злоумышленники, специализирующиеся на романтических аферах.