Мошенники переходят на летние схемы: как вас попытаются обмануть в июне

Аферисты переходят на летние схемы обмана. О том, как россиян могут обмануть в летнее время, рассказывает РИА Новости со ссылкой на экспертов платформы «Мышеловка».
Так, эксперты предупредили о фальшивых предложениях выплат ко Дню защиты детей, которые мошенники рассылают семьям с детьми до 16 лет. Аферисты ссылаются на несуществующие госпрограммы и выманивают личные данные на поддельных госпорталах.
Также мошенники предлагают якобы подработку на лето с высокой зарплатой, одним из условий найма на работу называя передачу логина и пароля от онлайн-банкинга под предлогом необходимости начисления заработной платы. Кроме того, летом активизируются злоумышленники, специализирующиеся на романтических аферах.
Летом россияне могут также попасться на удочку аферистов, размещающих фальшивые объявления об аренде велосипедов или самокатов, поддельную информацию о детских лагерях и поддельные QR-коды в парках, ведущие на фишинговые сайты.
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Тем временем аферисты стали чаще заставлять жертв звонить им самим.
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