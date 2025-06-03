Девочка погибла и 69 человек пострадали из-за землетрясения на юге Турции

В результате землетрясения, произошедшего на юге Турции, погибла одна женщина, еще 69 человек получили ранения. Об этом во вторник, 3 июня, сообщил в социальной сети X министр внутренних дел страны Али Ерликая.
Подземные толчки были зафиксированы в 02.17 по московскому времени недалеко от турецкого курорта Мармарис, очаг залегал на глубине 67 километров.
По словам министра, толчки ощущались в провинции Мугла и ряде других, разрушений не зафиксировано. Погибшей оказалась 14-летняя Афранур Гюнлю, у которой произошла паническая атака во время землетрясения.
— Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти, — написал Ерликая в соцсети.
69 человек пострадали, получив травмы при попытке спастись от землетрясения, 46 из них госпитализированы.
В ночь на 2 июня у берегов японского острова Хоккайдо было зафиксировано мощное землетрясение. Подземные толчки произошли в 3:51 по местному времени (21:51 1 июня по московскому времени) с магнитудой 5,9.