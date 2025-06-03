«Мозг включайте»: Мясников предупредил россиян о медицинских советах из интернета

Российский врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян, которые доверяют всем советам из интернета. Своими мыслями он поделился во время выпуска программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Специалист высказал недовольство по поводу того, что некоторые люди верят аферистам и мошенникам, которые пытаются скопировать его образ, а также различные препараты.
Кроме того, Мясников добавил, что есть и те зрители, кто часто сомневается в адекватности его настоящих советов.
— Почему вы этим искусственным жуликам верите, а мне, настоящему, живому, не верите? Вами манипулируют — делать нечего. Я в медицине вижу, вы же все тепленькие. Мозг включайте, очень помогает, — подытожил врач.
Недавно Мясников также назвал бредом сивой кобылы утверждение докторов о густой крови. По его словам, нельзя после услышанных слов принимать разжижающие кровь препараты без назначения врача, например, аспирин.
Помимо этого, ранее телеведущий призвал своих зрителей не следовать рекомендациям диетологов и нутрициологов.