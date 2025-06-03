Крокодил из Индонезии съел беременную женщину на ее кухне

В Индонезии беременная женщина погибла от нападения крокодила прямо на кухне своего затопленного дома. Об этом сообщает Daily Mail.
Трагедия произошла, когда 28-летняя Мунира, находившаяся на восьмом месяце беременности, готовила еду. В этот момент крокодил схватил ее за ногу. Из-за сильных дождей уровень воды в реке поднялся, и дом на сваях оказался подтоплен. Хищник сумел подкрасться к женщине незаметно через мутную воду.
Сестра пострадавшей услышала крики и поспешила на помощь, но не успела: крокодил утащил Муниру под воду. Спустя полчаса местные жители нашли ее останки в реке Мамбулу. По словам начальника полиции Суприади, женщина не могла сопротивляться и была утянута с кухни в воду.
Эксперты выражают обеспокоенность растущим числом подобных случаев. В прошлом году в Индонезии зафиксировано 179 нападений крокодилов, 92 из которых закончились гибелью людей. Причинами называют сокращение кормовой базы хищников из-за рыболовства и разрушения их естественной среды, передает издание.
В индонезийской провинции Малуку крокодил напал на 11-летнего мальчика, когда тот находился у моря вместе с отцом и другом, и утащил его под воду. Вместе с соседями родители ребенка организовали поиски мальчика. Позднее к ним присоединились сотрудники полиции, но тело так и не нашли.