В Селидове российский дрон спас мирного жителя от расстрела ВСУ

По словам собеседника агентства, инцидент произошел, когда он отправился кормить собаку. Бойцы ВСУ приняли его за диверсанта из-за татуировки на русском языке. Они стали стрелять над головой, чтобы запугать. Мирный житель услышал, как над ним передернули затвор. Он подумал, что его застрелят. Однако мимо пролетал российский дрон.