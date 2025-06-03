В Селидове российский дрон спас мирного жителя от расстрела ВСУ

Российский оператор дрона спас мирного жителя города Селидово в ДНР от расстрела военными ВСУ, рассказал РИА Новости пострадавший, который пожелал остаться неназванным.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел, когда он отправился кормить собаку. Бойцы ВСУ приняли его за диверсанта из-за татуировки на русском языке. Они стали стрелять над головой, чтобы запугать. Мирный житель услышал, как над ним передернули затвор. Он подумал, что его застрелят. Однако мимо пролетал российский дрон.
«Он пролетал мимо, а они (военные ВСУ — прим. ред.) кричали: “птыця-птыца” и заскочили в подвал. Краем глаза увидел, что они скрылись в этом подвале. Я резко сорвался и побежал мимо огородов, просто удрал. Начали вслед очереди пускать автоматные», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что после спасения беспилотник сопровождал его до безопасного места, а затем сделал жест, который означает добрые намерения.
Ранее сообщалось, что боец РФ отбил дрон ВСУ рукой, когда спасал сослуживцев в Новоалександровке.