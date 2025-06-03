Настоящие мужики: в Госдуме предложили наградить иркутян, сбивавших дроны

Минобороны РФ сообщило, что 1 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области. Как отмечается, дроны были доставлены в регионы на фурах и запускались непосредственно с них.
В Сети появилось видео, на котором видно, как жители Иркутской области и водители-дальнобойщики пытаются остановить дроны камнями.
«Примеры настоящего мужества и самоотверженности».
Депутат Государственной Думы Александр Якубовский в беседе с aif.ru высоко оценил поступок жителей Иркутской области, которые с риском для жизни пытались самостоятельно остановить вражеские беспилотники, бросая в них камни. По его словам, это пример настоящего мужества.
«Мы видим примеры настоящего мужества и самоотверженности со стороны жителей Иркутской области, которые, рискуя собой, сбивали вражеские беспилотники. Это подлинный гражданский подвиг», — заявил парламентарий.
Якубовский подчеркнул, что такие поступки должны вызывать не только уважение, но и получать достойное признание со стороны общества.
«Важно, чтобы этих людей знали в лицо. Чтобы соседи знали, что рядом с ними живут мужественные, решительные люди. Чтобы, когда их дети шли в школу, педагоги и сверстники понимали: родители этих ребят — настоящие герои», — отметил Якубовский.
Он также добавил, что жители не руководствовались желанием прославиться или получить награды — их действия были продиктованы искренним стремлением защитить Родину, своих близких и дома.
Благодарность на федеральном уровне.
Александр Якубовский заявил, что подвиг людей, которые пытались остановить дроны камнями, должен быть отмечен не только на местном, но и на федеральном уровне.
«Со своей стороны, как депутат Государственной Думы, считаю необходимым инициировать процесс поощрения этих граждан. Планирую обсудить этот вопрос с коллегами из Комитета по обороне — уверен, что и на федеральном уровне их поступок будет отмечен», — отметил Якубовский.
Парламентарий добавил, что для установления личностей уже есть все основания: фото- и видеофиксация, показания очевидцев, а также данные от оперативного штаба, работающего в регионе под руководством губернатора Игоря Кобзева.
«Уверен, личности будут установлены, и на уровне общества мы выразим этим людям должное уважение», — подчеркнул он.
Якубовский также отметил, что такие поступки — пример подлинного гражданского подвига, который заслуживает не только официальных наград, но и широкой общественной поддержки.
Накажут ли жителей Иркутской области, стрелявших по дронам из ружья.
Александр Якубовский заявил aif.ru, что действия жителей Иркутской области, которые применили охотничье оружие для отражения атаки беспилотников, являются оправданными и заслуживают общественного признания.
«Что касается тех, кто использовал охотничьи ружья, чтобы сбить беспилотники. Такие действия были вызваны крайней необходимостью — фактически это была защита территории страны, жизни людей и имущества от внешней угрозы», — подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что в условиях угрозы промедление могло привести к более тяжелым последствиям, и действия граждан продиктованы стремлением защитить родной регион.
«Поэтому относительно возможных санкций за применение оружия — считаю, что ни о каких штрафах или преследованиях речи быть не может. Напротив, эти люди должны быть признаны и поощрены», — добавил депутат.
Якубовский напомнил, что ранее один из жителей Подмосковья, сбивший дрон, уже получил признание на государственном уровне. Он выразил мнение, что аналогичная инициатива должна быть реализована и в отношении жителей Иркутской области.
Также он сообщил, что в настоящее время ведется работа по установлению личностей тех, кто участвовал в отражении атаки беспилотников с применением оружия.
«На сегодняшний день точное число таких граждан пока не назову. Но уже есть фото- и видеоматериалы, показания очевидцев. Уверен, при координации с оперативным штабом в Иркутской области, личности всех участников этих действий будут установлены», — заключил он.