Настоящие мужики: в Госдуме предложили наградить иркутян, сбивавших дроны

«Важно, чтобы этих людей знали в лицо. Чтобы соседи знали, что рядом с ними живут мужественные, решительные люди. Чтобы, когда их дети шли в школу, педагоги и сверстники понимали: родители этих ребят — настоящие герои», — отметил Якубовский.