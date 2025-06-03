Мадуро обрушился на Стармера за заявления о подготовке к войне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал заявление нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к военным конфликтам. В эфире программы «С Мадуро плюс» на государственном телеканале VTV он назвал такие высказывания безумными и призвал создать в Европе антивоенное движение.
«Из Венесуэлы мы говорим: нет войне! Человечество нуждается в мире, и дико говорить о войне в Европе», — заявил Мадуро.
Венесуэльский лидер обвинил Стармера в том, что тот выражает интересы «декадентских элит и производителей оружия» — тех, кто, по его словам, развязал две мировые войны. Мадуро призвал европейские страны объединиться против милитаристской риторики, предложив создать движение против войны, «к которой призывает этот безумный Стармер».
Напомним, премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер заявил, что правительство Великобритании увеличивает финансирование оборонной сферы, чтобы быть готовым к возможным военным конфликтам в условиях растущей напряжённости в Европе.