Мадуро обрушился на Стармера за заявления о подготовке к войне

Венесуэльский лидер обвинил Стармера в том, что тот выражает интересы «декадентских элит и производителей оружия» — тех, кто, по его словам, развязал две мировые войны. Мадуро призвал европейские страны объединиться против милитаристской риторики, предложив создать движение против войны, «к которой призывает этот безумный Стармер».