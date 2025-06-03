Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговые автоматы начнут подтверждать возраст по биометрии

В России с лета продажу товаров в вендинговых автоматах планируется сделать при помощи биометрии. Об этом рассказали в аппарате правительства РФ вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В РФ появится возможность купить товар в вендинговых автоматах при помощи биометрии.

В России с лета продажу товаров в вендинговых автоматах планируется сделать при помощи биометрии. Об этом рассказали в аппарате правительства РФ вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Для вендингов этот сервис [биометрии] — единственная возможность продолжить продавать товары с возрастным ограничением», — сказали в аппарате правительства РФ. Слова собеседника приводят «Известия». Функция станет доступна уже этим летом.

Покупка товаров с возрастными ограничениями станет возможной после предварительной передачи персональных данных в Единую биометрическую систему. В первую очередь нововведения коснутся реализации энергетиков, продажа которых с марта разрешена только лицам старше 18 лет. В дальнейшем при помощи данного сервиса граждане смогут приобретать алкогольную и табачную продукцию на кассах самообслуживания без необходимости предъявления паспорта.

Ранее власти рассматривали возможность внедрения биометрической идентификации не только для продажи товаров с ограничениями, но и для контроля доступа в ночные клубы, однако такие меры предполагались исключительно на добровольной основе. Кроме того, Минздрав поддержал инициативу использования биометрии для продажи энергетиков, алкоголя и табака, а также предлагал распространить этот подход на маркетплейсы.