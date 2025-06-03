Торговые автоматы начнут подтверждать возраст по биометрии

Ранее власти рассматривали возможность внедрения биометрической идентификации не только для продажи товаров с ограничениями, но и для контроля доступа в ночные клубы, однако такие меры предполагались исключительно на добровольной основе. Кроме того, Минздрав поддержал инициативу использования биометрии для продажи энергетиков, алкоголя и табака, а также предлагал распространить этот подход на маркетплейсы.