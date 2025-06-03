Школьников заставят изучать духовно-нравственную культуру России

«Программа курса уже определена, он рассчитан на 5-й, 6-й и 7-й классы. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В 5-м классе — 17 часов, в 6-м — 34. И в 7-м тоже 34 часа. Курс будет обязательным. В связи с этим будет пересмотрена структура учебного плана основной школы. Это будет один из важных мировоззренческих курсов», — сказал Лубков в беседе с ТАСС.