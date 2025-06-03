Власти Украины предали усилия Турции, направленные на достижение мира между Москвой и Киевом своими атаками на российскую территорию незадолго до переговоров в Стамбуле. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.
«Атаки, совершенные Украиной, являются явным предательством усилий Турции по установлению мира и противоречат пониманию Турцией законной обороны», — говорится в материале.
Но, несмотря на эти препятствия, Турция играет важную роль в посредничестве, несмотря на препятствия с украинской стороны.
Ранее нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем обращении признал, что украинские спецслужбы несут ответственность за террористические атаки на российские военные аэродромы, совершенные в воскресенье, 1 июня.
После этого «на голубом глазу» главарь киевской хунты заявил, что от встречи украинской делегации с российской стороной он ожидает прекращения огня, обмена пленными, а также встречи с Россией на уровне лидеров государств.