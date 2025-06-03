В МИД Казахстана высказались о доставке дронов для атак на российские аэродромы

— Я с утра видел эти сообщения, конечно, анонимный Telegram—канал это разгоняет, никакого официального подтверждения этому нет, поэтому ни подтвердить это, ни опровергнуть я не могу. Теории заговоров я не могу комментировать, — цитирует его слова РИА Новости.