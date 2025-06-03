В МИД Казахстана высказались о доставке дронов для атак на российские аэродромы

В Министерстве иностранных дел Казахстана не смогли полностью подтвердить или опровергнуть информацию о том, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которыми ранее ударили по российским аэродромам, доставили через границу страны. Ситуацию во вторник, 3 июня, прокомментировал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
— Я с утра видел эти сообщения, конечно, анонимный Telegram—канал это разгоняет, никакого официального подтверждения этому нет, поэтому ни подтвердить это, ни опровергнуть я не могу. Теории заговоров я не могу комментировать, — цитирует его слова РИА Новости.
1 июня глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке украинских беспилотников на старое здание в Новомальтинске. Позднее он уточнил, что источником ударов дронов в нем стала фура, которую уже заблокировали.
Позже в Сети появилась информация, что водители фур в Ставрополье из-за произошедшего отказываются перевозить товар без досмотра. Кроме того, с 2 июня в Орловской области начали работу дополнительные посты на всех въездах в регион, а в Туле провели осмотр мостов и путепроводов.