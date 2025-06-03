Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве во вторник

Тишковец: в Москве во вторник ожидаются Небольшой дождь и температура до плюс 23.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Небольшой дождь, температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженной фронтальной системы. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно утром местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 20 — плюс 23, по области плюс 19 — плюс 24 градуса», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть западной четверти со скоростью 4−9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут меняться мало и составят 744 миллиметра ртутного столба.