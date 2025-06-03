Синоптик спрогнозировал погоду в Москве во вторник

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Небольшой дождь, температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженной фронтальной системы. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно утром местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 20 — плюс 23, по области плюс 19 — плюс 24 градуса», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западной четверти со скоростью 4−9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут меняться мало и составят 744 миллиметра ртутного столба.