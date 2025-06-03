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Минобороны РФ сообщило об уничтожении над регионами России восьми БПЛА

Средства ПВО сбили дроны ВСУ над Крымом, Азовским морем, Курской и Белгородской областями.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные вечером 2 июня и ночью 3 июня уничтожили восемь украинских беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 20:00 2 июня до 07:00 мск 3 июня дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

По данным Минобороны, над Крымом были сбиты три вражеских дрона, над акваторией Азовского моря — один. Ещё по два беспилотника военные нейтрализовали в небе над Курской и Белгородской областями.

Напомним, 2 июня Минобороны РФ проинформировало, что система противовоздушной обороны почти за четыре часа обезвредила над российскими регионами 162 украинских БПЛА. Речь шла о периоде с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня.