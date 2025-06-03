В РЖД обратились к пассажирам после трагедии в Брянской области

«Проводники, обходя вагоны, просят пассажиров ложиться головой к дверям или к выходу из плацкарта, а не к окну», — рассказал корреспондент агентства, который находился в поезде, направлявшемся из Климова в Москву в ночь на 2 июня, и получил такую рекомендацию. По словам проводницы, после произошедшей трагедии для персонала провели дополнительный инструктаж.