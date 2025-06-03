Известный врач попросил критически оценивать информацию о здоровье из интернета

Известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян критически воспринимать интернет-рекомендации о здоровье.
Соответствующее предостережение теледоктор озвучил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Александр Мясников указал, что множество людей попадают в сети аферистов, использующих его образ для рекламы фальсифицированных лекарственных средств.
При этом существует категория россиян, скептически относящихся к самому факту существования врача. Отдельные зрители ставят под сомнение достоверность его рекомендаций, например, касательно правил приёма статинов.
«Почему вы этим искусственным жуликам верите, а мне, настоящему, живому, не верите? Мозг включайте, очень помогает», — с негодованием обратился Мясников к аудитории.
Ранее врач Мясников назвал отличие между российскими и американскими пациентами.
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