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Известный врач попросил критически оценивать информацию о здоровье из интернета

Известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян критически воспринимать интернет-рекомендации о здоровье.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян критически воспринимать интернет-рекомендации о здоровье.

Соответствующее предостережение теледоктор озвучил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Александр Мясников указал, что множество людей попадают в сети аферистов, использующих его образ для рекламы фальсифицированных лекарственных средств.

При этом существует категория россиян, скептически относящихся к самому факту существования врача. Отдельные зрители ставят под сомнение достоверность его рекомендаций, например, касательно правил приёма статинов.

«Почему вы этим искусственным жуликам верите, а мне, настоящему, живому, не верите? Мозг включайте, очень помогает», — с негодованием обратился Мясников к аудитории.

Ранее врач Мясников назвал отличие между российскими и американскими пациентами.

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