Медики бьют тревогу: почему синдром внезапной сердечной смерти убивает молодых

Медицинское сообщество бьет тревогу: синдром внезапной смерти (СВС) среди молодых людей, который на сегодняшний день является одним из самых непредсказуемых состояний, с каждым годом все чаще становится причиной летальных исходов. Исследования говорят, что в большинстве случаев поводом становятся скрытые сердечно-сосудистые заболевания, которые можно диагностировать при своевременном медосмотре. Кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская рассказала «Вечерней Москве», как можно избежать трагедии.
Признаки синдрома внезапной смерти.
По ее словам, согласно исследованию, представленному на последнем научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), почти четверть летальных исходов молодых людей связана с внезапной сердечной смертью. Чаще всего это мужчины около 23 лет. Треть из них обращалась ранее за медицинской помощью.
Чаще всего они жаловались:
на судороги;обмороки;учащенное сердцебиение;тошноту;признаки инфекции.
— У многих на ЭКГ уже были видны отклонения, а у части из них была диагностирована аритмия. Кроме того, 11 процентов принимали психотропные препараты, что, по мнению специалистов, тоже могло повлиять на состояние сердца, — добавила врач.
Главная проблема СВС — его бессимптомность, отметила доктор. Важно обращать внимание на любые изменения в своем состоянии, за которыми могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем:
обмороки во время занятий спортом;появление одышки при небольшой нагрузке;частое сердцебиение;давящая боль в области сердца;высокая утомляемость вне зависимости от уровня нагрузки.
Причины возникновения ССЗ и группа риска.
Почему слепнут молодые и как это остановить.
Наиболее частыми причинами синдрома внезапной смерти являются:
наследственная предрасположенность;хронические заболевания;вредные привычки;лишний вес.
— В группе риска также находятся спортсмены. Ежедневные изнуряющие занятия спортом могут спровоцировать скрытые сердечно-сосудистые заболевания, — подчеркнула кардиолог.
Как предотвратить смерть от ССЗ.
К сожалению, такие опасные состояния можно выявить только при медицинском обследовании. Поэтому не стоит упускать из вида тревожные звоночки, порекомендовала врач.
Иногда вовремя сделанный чек-ап организма может предотвратить непоправимые последствия. Врачи рекомендуют раз в год проходить ЭКГ и УЗИ сердца, если вы входите в зону риска — активно занимаетесь спортом, имеете наследственную предрасположенность, хронические заболевания.
— Значительные физические нагрузки принесут пользу только в том случае, если ваше сердце абсолютно здорово. Любое негативное изменение состояния во время тренировки уже является поводом для обращения к кардиологу, — заверила кардиолог.
Скрытые симптомы инфаркта.
По мнению доктора, чтобы снизить риски, необходимо своевременно выявлять проблемы со здоровьем и применять соответствующие меры профилактики. Это и регулярные врачебные осмотры, и прием назначенных медикаментов.
— Но прежде всего необходимо изменить свой образ жизни. Для начала, добавить умеренной физической активности. Интенсивность тренировок вы определяете сами, в зависимости от самочувствия. Но даже пешие прогулки принесут пользу. Ежедневно необходимо ходить не менее получаса со скоростью около 60 шагов в минуту. Стоит пересмотреть качество и режим питания. Исключите насыщенные жиры, уберите «пустые» углеводы, — посоветовала специалист.
Дополнительным эффективным способом профилактики может стать современный неинвазивный метод усиленной наружной контрпульсации (УНКП), добавила врач:
— Во время ее проведения на ноги пациента надеваются специальные манжеты, в которых нагнетается воздух. В результате артерии, ведущие к сердцу, усиленно наполняются кровью. Этот механизм способствует образованию новых сосудов, а также снижает хроническую боль и давление в области груди. Обычно курс УНКП включает 35 сеансов, проводимых в течение семи недель.
Специалисты отмечают, что после этой процедуры сокращаются симптомы стенокардии и повышается физическая выносливость. Эти позитивные изменения могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев или даже лет по окончании лечения.
— Говоря сегодня о внезапной сердечной смерти у молодых людей, важно понимать, что невозможно полностью исключить риск возникновения этого состояния. Но здоровый образ жизни, внимательное отношение к своему здоровью и доступ к современным медицинским услугам значительно увеличивают вероятность успешного выздоровления и предотвращения трагических последствий, — заключила Богаевская.
С сердечными болезнями действительно все чаще сталкиваются не только пожилые люди, но и те, кому еще нет даже 40 лет. Этому способствуют многочисленные факторы: неправильный образ жизни, вредные привычки и стрессы. Почему так помолодели болезни сердца, рассказал «ВМ» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.