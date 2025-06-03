Мошенники открыли охоту на жаждущих денег россиян

В случае мошеннических предложений о работе схема обычно строится следующим образом: на платформах с объявлениями и в социальных сетях размещаются сообщения о вакансиях с привлекательной оплатой, не требующих специального опыта — к примеру, на должность «менеджера по продвижению». Потенциальной жертве предлагают либо открыть новый банковский счет, либо предоставить доступ к своему интернет-банкингу под предлогом зачисления заработной платы.