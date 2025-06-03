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Мошенники открыли охоту на жаждущих денег россиян

В июне аферисты активно применяют различные мошеннические схемы. Среди них — фиктивные выплаты, приуроченные ко Дню защиты детей, предложения сезонной подработки с элементами обмана, продажа поддельных путевок в детские лагеря, а также использование фальшивых QR-кодов в общественных парках. Кроме того, мошенники используют схемы, чтобы обмануть россиян, ищущих подработку. Об этом рассказали эксперты платформа «Мошеловка» Народного фронта.

Наиболее популярными схемами мошенников в июне станут подработки с обманом.

В июне аферисты активно применяют различные мошеннические схемы. Среди них — фиктивные выплаты, приуроченные ко Дню защиты детей, предложения сезонной подработки с элементами обмана, продажа поддельных путевок в детские лагеря, а также использование фальшивых QR-кодов в общественных парках. Кроме того, мошенники используют схемы, чтобы обмануть россиян, ищущих подработку. Об этом рассказали эксперты платформа «Мошеловка» Народного фронта.

«Фальшивые выплаты ко Дню защиты детей. Мошенники рассылают сообщения о “специальных выплатах” семьям с детьми до 16 лет, ссылаясь на несуществующие госпрограммы. Предлагают перейти в Telegram-канал для “оформления” через поддельные госпорталы», — рассказали эксперты в беседе с РИА Новости.

В случае мошеннических предложений о работе схема обычно строится следующим образом: на платформах с объявлениями и в социальных сетях размещаются сообщения о вакансиях с привлекательной оплатой, не требующих специального опыта — к примеру, на должность «менеджера по продвижению». Потенциальной жертве предлагают либо открыть новый банковский счет, либо предоставить доступ к своему интернет-банкингу под предлогом зачисления заработной платы.