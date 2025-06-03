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В Москве впервые открылись патриотические палаточные лагеря для школьников

Патриотические палаточные лагеря впервые открылись для школьников Москвы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спортивно-патриотические палаточные лагеря впервые открылись для школьников Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«В трех спортивно-патриотических палаточных лагерях, открытых в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, началась первая смена. Ее участниками стали более 700 московских учеников 7−10-х классов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для каждого лагеря разработана специальная программа. Ребята займутся инженерной и тактической подготовкой, основами топографии и пожарно-спасательных работ, научатся оказывать первую помощь и ориентироваться на местности.