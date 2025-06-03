В РФ могут построить около 10 научных судов для изучения морей и океанов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Институт океанологии имени П. П. Ширшова (ИО) РАН и Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» обсуждают состав будущего научного флота для дальнейшего проектирования и строительства. Для обеспечения государственных интересов России в Мировом океане достаточно будет в ближайшие годы построить около 10 различных научных судов, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«В настоящее время ведется обсуждение состава и технических характеристик создаваемого научного флота, необходимого для решения стоящих перед морской наукой задач. По оценкам океанологов для обеспечения государственных интересов России в Мировом океане достаточно будет около 10 судов разного водоизмещения и специализации», — говорится в сообщении.
Речь идет о научном ледоколе класса Arc7 водоизмещением порядка 9 тыс. тонн, способном работать в суровых ледовых условиях Арктики и Антарктики, двух многофункциональных крупнотоннажных научно-исследовательских судах, прототипом которых могут стать ныне действующие «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Иоффе», и нескольких среднетоннажных и малотоннажных научных судах, в том числе для Каспийского и Черного морей. Последние крайне важны для изучения мелеющего Каспийского моря, отметили в институте.
Ранее институт и конструкторское бюро подписали соглашение о взаимодействии в области проектирования, строительства и модернизации научно-исследовательских судов. Для сохранения возможности освоения углеводородных, редкоземельных и биологических ресурсов мирового океана, в соответствии с международным правом, обязательным условием является проведение регулярных экологических исследований, обеспечивающих рациональное использование минеральных и биологических ресурсов, охрану морских экосистем.
«Мы обязаны проводить регулярные исследования в Арктике, Антарктике и других районах Мирового океана, чтобы сохранить право на использование этих ресурсов в будущем. Для прогноза последствий изменения климата критически важно проводить регулярные исследования в различных частях Мирового океана, так как океан — “кухня” планетарного и регионального климата. При этом средний возраст наших научных судов составляет 38 лет, поддержание устаревающего флота в работоспособном состоянии необходимо, однако с каждым годом усложняется на фоне политической ситуации в мире и требует все больше финансовых вложений. Поэтому для выполнения прямых государственных задач, в частности продолжения научной деятельности в Мировом океане, строительство современного научного флота является приоритетной целью уже в среднесрочной перспективе», — заявил заместитель директора по флоту ИО РАН Вячеслав Кременецкий, чьи слова приводятся в сообщении.