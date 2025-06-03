В РФ могут построить около 10 научных судов для изучения морей и океанов

«Мы обязаны проводить регулярные исследования в Арктике, Антарктике и других районах Мирового океана, чтобы сохранить право на использование этих ресурсов в будущем. Для прогноза последствий изменения климата критически важно проводить регулярные исследования в различных частях Мирового океана, так как океан — “кухня” планетарного и регионального климата. При этом средний возраст наших научных судов составляет 38 лет, поддержание устаревающего флота в работоспособном состоянии необходимо, однако с каждым годом усложняется на фоне политической ситуации в мире и требует все больше финансовых вложений. Поэтому для выполнения прямых государственных задач, в частности продолжения научной деятельности в Мировом океане, строительство современного научного флота является приоритетной целью уже в среднесрочной перспективе», — заявил заместитель директора по флоту ИО РАН Вячеслав Кременецкий, чьи слова приводятся в сообщении.