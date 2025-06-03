В РФ создадут импортозамещающий хирургический набор для стоматологов

По словам доцента кафедры челюстно-лицевой хирургии имени академика Н. Н. Бажанова Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского университета Леонида Бороздкина, в настоящее время инструменты для установки дентальных имплантатов — винтов — закупают в основном за границей. Однако одного набора часто бывает недостаточно, так как они не универсальны и обычно предназначены для конкретной операции. «Поэтому мы решили создать эргономичный набор, который будет содержать в себе полный спектр всех нужных инструментов для операции любой сложности», — сказал ученый.