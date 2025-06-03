В России создали центр развития технологий для космических систем

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) создал новый Центр компетенций НТИ по направлению «Перспективные технологии для космических систем и сервисов», который займется развитием методов роевого управления дронами из космоса, а также разработкой аппаратов для дистанционного зондирования Земли и их компонентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
В соответствии с решением правительства РФ, фонд выделил на создание центра более 1 млрд рублей.
«Ученые подразделения будут развивать методы взаимодействия космических систем с мобильными сетями связи 5GA и технологии применения космических систем для управления множеством беспилотных аппаратов. Центр также будет вести разработку летных и опытных образцов малых космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и их ключевых компонентов: камер, радаров, двигателей для новых космических систем на низких и средних орбитах», — сообщили в фонде, отметив, что реализация программы центра начнется в 2025 году.
Подразделение будет работать на базе МФТИ, победившего в конкурсном отборе, с привлечением консорциума научно-образовательных организаций. Его работа также предполагает подготовку кадров для космической отрасли по 9 специализированным программам.
«Центр компетенций НТИ “Перспективные технологии для космических систем и сервисов” объединяет компетенции ведущих вузов космического профиля. Уверен, такая масштабная кооперация позволит добиться прорывных результатов. Работу над проектами выстраиваем в активном сотрудничестве с ГК “Роскосмос”. Она будет вестись в партнерстве с компаниями из частного сегмента космических сервисов, что ускорит развитие космической отрасли, станет основой для последующих совместных разработок», — отметил генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев, чьи слова приводит пресс-служба организации.
О центрах.
Центры компетенций НТИ — это подразделения, создаваемые в рамках запущенной с 2017 года программы на базе российских вузов и научных центров для развития сквозных технологий (искусственный интеллект, бионическая инженерия, квантовые коммуникации и другие). Деятельность центров приносит доход, в том числе от продажи лицензий. К сегодняшнему дню он превышает 30 млрд рублей.
Подразделения проводят исследования, представляют собственные проекты и разработки, привлекают бизнес-партнеров и заказчиков, а также реализуют образовательные программы по своим направлениям на базе вузов. Центры уже подготовили более 68 тыс. специалистов, реализовали свыше 450 проектов. Среди них — первый водородный дрон, робот-картограф, станция 5G на отечественном оборудовании и другие.