В России создали центр развития технологий для космических систем

«Ученые подразделения будут развивать методы взаимодействия космических систем с мобильными сетями связи 5GA и технологии применения космических систем для управления множеством беспилотных аппаратов. Центр также будет вести разработку летных и опытных образцов малых космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и их ключевых компонентов: камер, радаров, двигателей для новых космических систем на низких и средних орбитах», — сообщили в фонде, отметив, что реализация программы центра начнется в 2025 году.