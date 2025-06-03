В РЖД обновили рекомендации после ЧП в Брянской области: Проводники просят пассажиров соблюдать одно правило

После инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области сотрудники РЖД получили новые инструкции по безопасности. Теперь проводники рекомендуют пассажирам спать головой в сторону двери, а не окна, сообщает корреспондент РИА Новости.
Журналист издания лично столкнулся с нововведением в ночном поезде Климов-Москва 2 июня. Проводница, обходя вагоны, разъясняла пассажирам новое правило размещения в плацкартных купе. По ее словам, это требование стало частью дополнительного инструктажа для персонала, проведенного после недавней железнодорожной аварии.
Стоит отметить, что официальных комментариев от руководства РЖД пока не поступало.
Напомним. вечером, 31 мая, в Брянской области произошло обрушение моста. В момент ЧП по виадуку проезжала фура. После обрушения она оказалась на железнодорожных рельсах, где в нее сразу же врезался поезд. По данным главы Брянской области, число пострадавших при обрушении моста на железнодорожный состав достигло 104 человек.