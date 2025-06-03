В РЖД обновили рекомендации после ЧП в Брянской области: Проводники просят пассажиров соблюдать одно правило

Напомним. вечером, 31 мая, в Брянской области произошло обрушение моста. В момент ЧП по виадуку проезжала фура. После обрушения она оказалась на железнодорожных рельсах, где в нее сразу же врезался поезд. По данным главы Брянской области, число пострадавших при обрушении моста на железнодорожный состав достигло 104 человек.