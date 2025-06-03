В ДНР бойцы РФ ликвидировали 20 военных ВСУ с помощью ФАБ-1500

В населенном пункте Комар на южнодонецком направлении ВС РФ нанесли удар с помощью авиабомб ФАБ-1500 по расположению 152-й отдельной егерской бригады ВСУ, пишет ТАСС.
«В Комаре отработали ФАБ-1500 по расположению 152-й бригады. Двадцать человек погибли, 10 ранены», — рассказали в силовых структурах.
Как ранее сообщили агентству, украинские войска перебросили эту бригаду на южнодонецкое направление в качестве резерва. Главной задачей противника является удержание под контролем немногочисленных рубежей.
Ранее сообщалось, что в ДНР воздушно-космические силы РФ нанесли удар четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ.