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В ДНР бойцы РФ ликвидировали 20 военных ВСУ с помощью ФАБ-1500

В результате удара 10 военных ВСУ получили ранения.

Источник: Аргументы и факты

В населенном пункте Комар на южнодонецком направлении ВС РФ нанесли удар с помощью авиабомб ФАБ-1500 по расположению 152-й отдельной егерской бригады ВСУ, пишет ТАСС.

«В Комаре отработали ФАБ-1500 по расположению 152-й бригады. Двадцать человек погибли, 10 ранены», — рассказали в силовых структурах.

Как ранее сообщили агентству, украинские войска перебросили эту бригаду на южнодонецкое направление в качестве резерва. Главной задачей противника является удержание под контролем немногочисленных рубежей.

Ранее сообщалось, что в ДНР воздушно-космические силы РФ нанесли удар четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ.