Бывшая жена арестованного экс-замминистра обороны Иванова разорвала с ним все ниточки

Изменения в документы внесены 18 мая 2025 года. Светлана Захарова является учредителем ООО «Частные технологии», — в этом рекламном агентстве ей принадлежит ⅓ часть. А с 2012 по 2024 год экс-жена Иванова числилась учредителем компании «Кристалл Девелопмент» с долей в 27,5%. Сейчас у фирмы остался только один учредитель — отец офицера Вадим Иванов. Захарова была замужем за Тимуром Ивановым с 2010-го по 2022 год.