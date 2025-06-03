Бывшая жена арестованного экс-замминистра обороны Иванова разорвала с ним все ниточки

Изменения в документы внесены 18 мая 2025 года. Светлана Захарова является учредителем ООО «Частные технологии», — в этом рекламном агентстве ей принадлежит ⅓ часть. А с 2012 по 2024 год экс-жена Иванова числилась учредителем компании «Кристалл Девелопмент» с долей в 27,5%. Сейчас у фирмы остался только один учредитель — отец офицера Вадим Иванов. Захарова была замужем за Тимуром Ивановым с 2010-го по 2022 год.
Замминистра обороны РФ был задержан 24 апреля прошлого года. На все его средства был наложен арест, включая банковские счета и недвижимость. В ноябре 2024-го обвинения в его адрес ужесточили, а в конце того же года ему продлили меру пресечения. Рассмотрение дела офицера проводится в закрытом режиме. Ранее Life.ru сообщал, что сумма совокупного ущерба, вменяемого Иванову, превысила 4,1 миллиарда рублей.