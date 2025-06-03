В ГД призвали принять меры против мошенничества при тестировании мигрантов

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В конце мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело возбуждено против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях.
«Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что теперь им грозит не только до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции — согласно статье 322.1 УК РФ, но и уголовное наказание за создание преступного сообщества и участие в нём — статья 210 УК РФ.
«Специально говорю об этом, чтобы наконец-то пришло понимание: наказание за организацию незаконной миграции — суровое», — добавил председатель ГД.
Ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Председатель Госдумы отмечал, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен, все эти действия совершались из корыстных побуждений.