Саперы обнаружили натовскую мину у железной дороги в курском приграничье

Саперы группировки войск «Север» обезвредили мину натовского образца, которая была обнаружена у железнодорожных путей в курском приграничье, сообщили в Минобороны России.
Российские военные продолжают работы по разминированию железнодорожных путей в регионе.
В военном ведомстве отметили, что боевики ВСУ во время бегства оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычный человек визуально обнаружить не может. Большая часть таких находок уничтожается накладным зарядом на месте — среди оставленных боевиками мин много неизвлекаемых, в том числе иностранного производства.
В конце мая житель Курской области поднял найденный на дороге пакет, после чего произошла детонация. Мужчина погиб.
Сообщалось также, что в Белгородской области ВСУ маскируют самодельные мины под кукурузу.