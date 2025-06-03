Саперы обнаружили натовскую мину у железной дороги в курском приграничье

В военном ведомстве отметили, что боевики ВСУ во время бегства оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычный человек визуально обнаружить не может. Большая часть таких находок уничтожается накладным зарядом на месте — среди оставленных боевиками мин много неизвлекаемых, в том числе иностранного производства.