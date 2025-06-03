Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саперы обнаружили натовскую мину у железной дороги в курском приграничье

Российские военные продолжают работы по разминированию железнодорожных путей в Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Саперы группировки войск «Север» обезвредили мину натовского образца, которая была обнаружена у железнодорожных путей в курском приграничье, сообщили в Минобороны России.

Российские военные продолжают работы по разминированию железнодорожных путей в регионе.

В военном ведомстве отметили, что боевики ВСУ во время бегства оставили после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычный человек визуально обнаружить не может. Большая часть таких находок уничтожается накладным зарядом на месте — среди оставленных боевиками мин много неизвлекаемых, в том числе иностранного производства.

В конце мая житель Курской области поднял найденный на дороге пакет, после чего произошла детонация. Мужчина погиб.

Сообщалось также, что в Белгородской области ВСУ маскируют самодельные мины под кукурузу.