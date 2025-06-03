«Жирная мразь!» Кировский экс-депутат чуть не проломил «‎автохамке» череп под рыдания её дочки

Обезумевший водитель выскочил из своего авто, начал бить по кузову машины, поливал женщину всеми матами, которые смог сходу вспомнить, а затем несколько раз ударил её по голове, называя «жирной мразью». После нападения Гукасов тактически отступил с места происшествия, а пострадавшая позвонила в полицию.