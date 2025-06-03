Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Жирная мразь!» Кировский экс-депутат чуть не проломил «‎автохамке» череп под рыдания её дочки

Бывший заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области и экс-руководитель фракции ЛДПР Владислав Гукасов стал участником нового скандала: его обвиняют в нападении на 29-летнюю женщину с маленьким ребёнком. Инцидент на дороге в Кирове завершился для пострадавшей закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Об этом сообщает SHOT.

Экс-депутат избил женщину. Видео © Telegram / SHOT.

Анастасия, ехавшая на Opel с дочерью, совершала правый поворот, когда водитель престижного Mercedes с номерами «001», предположительно Гукасов, решил, что она посмела его — на таком-то агрегате — подрезать.

Обезумевший водитель выскочил из своего авто, начал бить по кузову машины, поливал женщину всеми матами, которые смог сходу вспомнить, а затем несколько раз ударил её по голове, называя «жирной мразью». После нападения Гукасов тактически отступил с места происшествия, а пострадавшая позвонила в полицию.

47-летний Владислав Гукасов ранее возглавлял фракцию ЛДПР и был заместителем председателя Заксобрания Кировской области 5 созыва. Его имя уже всплывало в связи с законом: в 2017 году он объявлялся в федеральный розыск по делу о крупном мошенничестве, хотя впоследствии суд признал объявление в розыск незаконным.

Ранее в Башкирии 21-летнюю девушку две местные жительницы избили на улице, потому что им не понравился её цвет волос. Яркая причёска послужила «красной тряпкой», увидев которую, женщины сразу захотели подраться, а заодно и телефон отобрать.