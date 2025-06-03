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СМИ: Актрису Светлану Дружинину дважды за месяц экстренно госпитализировали

Медики дважды за месяц госпитализировали российскую актрису Светлану Дружинину. Об этом во вторник, 3 июня, рассказали в Telegram-канале Mash.

Медики дважды за месяц госпитализировали российскую актрису Светлану Дружинину. Об этом во вторник, 3 июня, рассказали в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, основной причиной частых визитов артистки в больницу являются резкие скачки давления из-за жары в столице.

Изначально, 89-летняя Дружинина начала жаловаться на проблемы с дыханием. Далее появилась нехватка воздуха и высокое давление 170 на 100.

Последний раз медики увезли ее в больницу 28 мая. Специалисты оперативно помогли актрисе — они стабилизировали ее состояние, после чего отпустили. Также врачи порекомендовали ей соблюдать режим сна, отдыхать и не гулять под солнцем.

До этого Дружинина полторы недели лежала в больнице — ее положили туда из-за острого бронхита на фоне рака легких, уточнили в публикации.

Артистка данную информацию пока не комментировала.

Ранее актриса Марина Денисова, которая известна общественности по своей роли в фильме «Лед-3», попала в реанимацию с травмой ноги. Медики провели ей серьезную операцию на ноге.