СМИ: Актрису Светлану Дружинину дважды за месяц экстренно госпитализировали

Медики дважды за месяц госпитализировали российскую актрису Светлану Дружинину. Об этом во вторник, 3 июня, рассказали в Telegram-канале Mash.
По предварительным данным, основной причиной частых визитов артистки в больницу являются резкие скачки давления из-за жары в столице.
Изначально, 89-летняя Дружинина начала жаловаться на проблемы с дыханием. Далее появилась нехватка воздуха и высокое давление 170 на 100.
Последний раз медики увезли ее в больницу 28 мая. Специалисты оперативно помогли актрисе — они стабилизировали ее состояние, после чего отпустили. Также врачи порекомендовали ей соблюдать режим сна, отдыхать и не гулять под солнцем.
До этого Дружинина полторы недели лежала в больнице — ее положили туда из-за острого бронхита на фоне рака легких, уточнили в публикации.
Артистка данную информацию пока не комментировала.
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