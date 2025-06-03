Найден способ повысить производительность канализационных очистных на 50%

«При относительно небольших капитальных затратах внедрение данной технологии позволит значительно повысить эффективность и устойчивость работы канализационных сооружений во всех применяемых в настоящее время схемах биологической очистки и КОС, при реконструкции существующих и строительстве новых станций очистки различной производительности. Это также способствует снижению загрязнения водоемов за счет улучшения качества очистки сточных вод», — сказала ассистент кафедры теплогазоснабжения и инженерных систем в строительстве ИКЭиИСС ТГАСУ Анна Цхе.