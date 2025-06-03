Найден способ повысить производительность канализационных очистных на 50%

ТОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Уникальную технологию и устройство автоматического поддержания оптимальных условий для аэробных микроорганизмов при очистке сточных вод создали ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). Это позволит повысить устойчивость работы и производительность канализационных очистных сооружений — аэротенков — без увеличения объема на всех применяемых технологических схемах и конструкциях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«При относительно небольших капитальных затратах внедрение данной технологии позволит значительно повысить эффективность и устойчивость работы канализационных сооружений во всех применяемых в настоящее время схемах биологической очистки и КОС, при реконструкции существующих и строительстве новых станций очистки различной производительности. Это также способствует снижению загрязнения водоемов за счет улучшения качества очистки сточных вод», — сказала ассистент кафедры теплогазоснабжения и инженерных систем в строительстве ИКЭиИСС ТГАСУ Анна Цхе.
Технология основана на введении микродоз озона непосредственно в аэротенк. Озон — один из самых сильных окислителей, обладающий бактерицидным действием. Однако специалистами вуза установлено, что микродозы озона благоприятно влияют на необходимые для биологической очистки бактерии. Специальное устройство, созданное специалистами ТГАСУ и ТПУ, — безбарьерный наносекундный озонатор и автоматизированная система подачи озоно-воздушной смеси, управляемая датчиками — обеспечивает точное дозирование озона в зависимости от текущих условий.
Проведенные натурные испытания на предприятии АО «Томскнефть» показали увеличение производительности аэротенков на 30−50%. Технология проходит пусконаладочные работы и внесена в проектную документацию компании при последующей реконструкции очистных сооружений.
«ТГАСУ находится на стадии подготовки технологии к серийному производству. В ближайших планах университета — создание лабораторного биореактора для моделирования процессов биологической очистки. Он позволит полностью имитировать работу аэротенков, включая перемешивание, аэрацию и ввод озона. После лабораторных и опытно-промышленных испытаний, это даст возможность оптимизировать режимы работы устройства», — отметили в сообщении.
Проект реализуется в рамках стратегического направления вуза «Инфраструктурная безопасность (Инженерный экстрим)».