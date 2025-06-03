Народную артистку РФ Светлану Дружинину дважды госпитализировали из-за жары

89-летняя артистка жаловалась на затрудненное дыхание, ощущение нехватки кислорода и повышенное артериальное давление, достигавшее 170 на 100. Последняя госпитализация произошла 28 мая 2025 года. Медики стабилизировали её состояние и позволили вернуться домой, сопроводив выписку рекомендациями по соблюдению режима сна и отдыха, а также настоятельно посоветовали избегать длительного пребывания на солнце, передает Telegram-канал Mash.