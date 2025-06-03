Народную артистку РФ Светлану Дружинину дважды госпитализировали из-за жары

Народная артистка Российской Федерации, выдающийся режиссёр Светлана Дружинина, дважды за последний месяц была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Основанием для госпитализации послужили резкие колебания артериального давления, спровоцированные аномальной жарой, установившейся в столице.
89-летняя артистка жаловалась на затрудненное дыхание, ощущение нехватки кислорода и повышенное артериальное давление, достигавшее 170 на 100. Последняя госпитализация произошла 28 мая 2025 года. Медики стабилизировали её состояние и позволили вернуться домой, сопроводив выписку рекомендациями по соблюдению режима сна и отдыха, а также настоятельно посоветовали избегать длительного пребывания на солнце, передает Telegram-канал Mash.
В январе текущего года Светлана Дружинина провела в стационаре около полутора недель, где проходила лечение от острого бронхита, развившегося на фоне диагностированного ранее рака лёгких.
Светлана Дружинина — известная советская и российская актриса, талантливый кинорежиссёр, автор сценариев и кинопродюсер, обладательница звания народной артистки России. Наибольшую известность ей принесли режиссёрские работы в серии фильмов о гардемаринах.
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