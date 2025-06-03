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NYP: американка промыла нос водой из-под крана и умерла от инфекции мозга

Бактерию, вызывающую смертельную инфекцию, называют «амеба, поедающая мозг».

Источник: Аргументы и факты

Американка из штата Техас умерла от инфекции мозга, вызванной Naegleria fowleri (Неглерия Фоулера), после промывания носовых пазух водой из-под крана, пишет New York Post.

Уточняется, что бактерию еще называют — «амеба, поедающая мозг».

«Она обычно встречается в озерах и реках с теплой водой, довольно редко, но она смертельно опасна — убивает почти 97% людей, которые ей заражаются», — говорится в материале.

Эксперты предполагают, что женщина использовала воду от системы водоснабжения автофургона в палаточном лагере, где вода теплая и застоявшаяся.

Симптомы заболевания, связанного с Naegleria fowleri, проявляются примерно через 15 дней после того, как человек подвергся ее воздействию. Они могут варьироваться от легкой лихорадки, головной боли, тошноты и рвоты до более серьезных — спутанности сознания, недостатка внимания, потери равновесия и судорог, говорится в публикации.

«Независимо от того, где вы живете, а также качества вашей водопроводной воды, чтобы избежать любого потенциального воздействия этого серьезного заболевания, эксперты рекомендуют кипятить воду перед промыванием носовых пазух или использовать дистиллированную воду, избегать ныряния в ванне или пресной воде на природе», — подчеркивает издание.

Ранее врач Галлямова рассказала, что отказ от умывания может привести к раку кожи.