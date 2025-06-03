NYP: американка промыла нос водой из-под крана и умерла от инфекции мозга

Симптомы заболевания, связанного с Naegleria fowleri, проявляются примерно через 15 дней после того, как человек подвергся ее воздействию. Они могут варьироваться от легкой лихорадки, головной боли, тошноты и рвоты до более серьезных — спутанности сознания, недостатка внимания, потери равновесия и судорог, говорится в публикации.